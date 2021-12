Esporte Nova Mutum-MT x Vila Nova: chance de fazer história Tigre pode se tornar o 1º goiano a conquistar vaga na decisão da Copa Verde. Equipe terá mudanças por causa de contratos de jogadores

O Vila Nova pode fazer história nesta quinta-feira (2) e se tornar o primeiro clube goiano a avançar à final da Copa Verde em oito edições do torneio regional. Contra o Nova Mutum-MT, o Tigre defende boa vantagem conquistada no jogo de ida para garantir vaga na decisão. O duelo de volta da semifinal será disputado no estádio Valdir Doilho Wons, em Nova Mutum (MT), cid...