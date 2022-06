Aos 20 anos, o lateral esquerdo Juan tem ganhado espaço no time titular do Goiás. O jovem jogador esmeraldino tem curtido a experiência como profissional e cita a ajuda dos mais velhos e a identificação com o clube como pontos facilitadores de sua adaptação à nova realidade na carreira.

Desde que subiu para o elenco profissional, Juan disputou quatro partidas e foi titular na vitória sobre o Cuiabá, por 1 a 0. O jovem jogador esmeraldino comentou sobre como tem sido para ele essas primeiras oportunidades como atleta profissional.

"Tenho visto como um aprendizado. O Danilo (Barcelos) é um cara que me ajudou, eu pergunto as coisas para e ele sempre me fala coisas da posição, uns atalhos que posso ter no campo. Eles são muito experientes e posso aprender muito com eles", salientou.

Natural de Brasília (DF), Juan chegou a jogar nas categorias de base do Atlético-MG, mas encontrou seu espaço no futebol foi mesmo no Goiás, onde se diz muito identificado. "Saí de casa aos 12 anos e fiquei pouco mais de um ano no Atlético-MG, mas acabou que fui mandado embora. Fiz um jogo contra o Goiás quando tinha 14 anos e fui aprovado. Desde então, fico aqui. Amo este lugar de verdade. É perto da minha casa, pois sou de Brasília e sempre consigo ir ver meus pais ou eles vêm acompanhar meus jogos. É muito bom estar perto de casa e muito bom me sentir em casa aqui no Goiás", comentou Juan.