O atacante Nicolas, do Goiás, se isolou na artilharia do Campeonato Goiano após marcar duas vezes na goleada de 8 a 3 do time esmeraldino sobre o Goiânia neste sábado (25), no estádio Serra Dourada. Ele chegou a sete na competição e deixou Gonzalo (Anápolis), Celeri (Grêmio Anápolis) e Jonatha Carlos (Crac) para trás na disputa.

Na saída do gramado, o jogador foi sucinto sobre a artilheiro e disse que “trabalha para marcar gols” e está “muito feliz” pelo resultado. O atacante foi goleador do Goianão no ano passado com oito gols e espera repetir a conquista nesta temporada.

Os dois gols marcados por ele no Serra Dourada foram os primeiros de Nicolas no principal palco do futebol goiano. Ele jogou pela segunda vez no estádio, a primeira com a camisa do Goiás - a anterior foi em 2018 no empate por 2 a 2 entre Criciúma, ex-clube do camisa 9, e Vila Nova pela Série B.

“O Serra é um patrimônio do futebol brasileiro e todo jogador merece (jogar aqui). Pude fazer dois gols na minha estreia com a camisa do Goiás, eu já havia jogado contra. É muito bacana, a equipe toda fez um grande jogo e fizemos por onde para fazer um bom trabalho”, disse Nicolas.

O jogador, assim como o técnico Guto Ferreira, pediu respeito ao Goiânia após golear o rival por 8 a 3 e encaminhar classificação à semifinal do Goianão.

“A maneira que a gente respeita é jogando e tendo seriedade. Não é fácil abrir um placar desse. Nós tivemos competência e agora é saber administrar. Antes do segundo jogo temos um jogo no meio da semana pela Copa do Brasil (contra o ASA, fora de casa) e vamos pensar nele primeiro. Depois vamos ter um time forte no final de semana para decretar essa classificação no Estadual”, completou o camisa 9 do time esmeraldino.

Goiás e Goiânia voltam a se enfrentar pelas quartas de final no domingo (5 de março) na Serrinha, a partir das 16 horas. O time esmeraldino pode perder por quatro gols de diferença que avança no Estadual.