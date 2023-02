O atacante Gabriel Novaes, de 23 anos, chegou ao Goiás como reforço por empréstimo junto ao Red Bull Bragantino e já foi regularizado pela diretoria esmeraldina. No entanto, o atacante deve esperar um pouco para estrear pelo Goiás.

Isso porque o jogador não estava integrado ao elenco do clube paulista e realizava apenas treinos físicos na academia. Por isso, o técnico Guto Ferreira deve inserir o jogador aos poucos no trabalho junto ao elenco.

"Não consegui fazer a pré-temporada dentro de campo no Bragantino. Me afastaram. Fiquei treinando um mês na academia lá. Vim para cá, já estou no BID e posso jogar, mas não depende de mim. Depende da comissão. Falaram para eu treinar um pouco com bola", explicou Gabriel Novaes.

O novo reforço esmeraldino disse que cumpre algumas das características pretendidas pelo técnico Guto Ferreira, que indicou o nome do jogador para a diretoria. "Sou um jogador que sai muito da área, não fico tão preso lá. Mas brigo, gosto de jogar com a bola aérea, mas saio mais e tenho facilidade para jogar pelos lados, joguei alguns jogos como ponta no Bahia", destacou.