Na tarde deste sábadoe (3), o Hospital Albert Eintein divulgou um novo boletim médico sobre o estado de saúde de Pelé, que está internado desde o dia 29 de novembro. O comunicado informa que o Rei do Futebol apresentou boa resposta ao tratamento contra a infecção respiratória.

"Pelé segue em tratamento e o estado de saúde continua estável. Tem tido boa resposta também aos cuidados na infecção respiratória, não apresentando nenhuma piora no quadro nas últimas 24 horas", diz o boletim.

Leia também

- Pelé não responde mais à quimioterapia e está em cuidados paliativos

- Mbappé manda mensagem a Pelé durante a Copa: 'Ore pelo Rei'

O ídolo mundial foi diagnosticado com câncer em setembro de 2021, ao fazer exames de rotina no Einstein. Na ocasião ele passou por cirurgia para retirada do tumor e voltou para casa depois de um mês. Desde então Pelé faz tratamento quimioterápico, tendo que voltar ao centro médico todo os meses para fazer exames periódicos de acompanhamento.

No ano passado, durante o mês de internação para a cirurgia, Pelé chegou a ser levado algumas vezes à UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Segundo o boletim divulgado na época, o craque teve uma instabilidade respiratória.

CONFIRA A NOTA NA ÍNTEGRA

"Edson Arantes do Nascimento foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein na última terça-feira (29) para uma reavaliação da terapia quimioterápica do tumor de colón, identificado em setembro de 2021. Ele segue em tratamento e o estado de saúde continua estável. Tem tido boa resposta também aos cuidados na infecção respiratória, não apresentando nenhuma piora no quadro nas últimas 24horas", diz o boletim.

Rei tem câncer no cólon

Em setembro de 2021, Pelé foi ao hospital fazer seus exames de rotina anuais, que estavam atrasados por causa da pandemia. Durante a bateria de testes, os médicos descobriram um tumor no cólon direito, na região do intestino grosso, e então foi decidido pela operação.

O Rei do Futebol foi diagnosticado com uma infecção urinária em fevereiro desde ano, durante outra bateria de exames de rotina. Ficou internado por duas semanas até ser curado e receber alta.

Antes do câncer, nos últimos anos Pelé já havia passado por algumas cirurgias no quadril e por outros problemas de saúde, o que dificulta principalmente sua locomoção. Seu filho Edinho chegou a dizer que as limitações teriam deixado o Rei deprimido. De modo geral, desde a pandemia o tricampeão mundial tem diminuído suas aparições públicas.