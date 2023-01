Na manhã deste domingo (15), a partir das 10h30, o Atlético-GO disputa o primeiro clássico da temporada, diante do Goiás. Aliás, um clássico que reúne rivalidade, história, polêmicas, finais do Goianão e jogadores decisivos. O meia atacante Shaylon, de 25 anos, disputou o clássico e sentiu a atmosfera que o envolve. No último deles, na derrota de 2 a 1 para a equipe alviverde no Estádio da Serrinha, em jogo válido pelo Brasileirão, Shaylon fez o gol e o técnico Jorginho foi demitido após a partida, pois vinha experimentando desgaste no Atlético-GO. Por isso, o jogador sabe que o clássico “é um jogo diferente, especial” e vai encará-lo assim na 2ª rodada.

“O clássico, sabemos que é um jogo diferente, especial. É um pouco cedo ainda, mas tanto nós quanto o Goiás estamos preparados. Todo mundo quer vencer o clássico, não importa se é primeiro ou segundo jogo da temporada. Vamos entrar para vencer este jogo”, afirmou o meia do Dragão. Ele se destacou na goleada de 4 a 1 sobre o Grêmio Anápolis, fora de casa, na noite de quinta-feira (12). Shaylon fez um gol de participou de outras jogadas ofensivas do Dragão.

Assim, a vitória dá moral para o time rubro-negro no começo do Goianão. “É bom para medir forças, pegar um adversário forte logo de cara. É bom para testar o elenco, testar o que nós fizemos na pré-temporada. Será um jogo difícil, um adversário (Goiás) forte. Temos de estar bem focados para fazer um bom jogo. É um jogo que dá confiança”, avalia o novo camisa 10 do Atlético-GO.

Por usar a camisa 10, espera-se do jogador um nível de atuações diferenciado. Shaylon afirma que em qualquer posição e situação de jogo sempre haverá cobrança e cada um tem de ser responsável por aquilo que faz dentro e fora de campo. “A responsabilidade é grande em qualquer posição em que a gente joga. A reponsabilidade eu encaro de forma natural e vou buscar fazer o meu melhor “ , explicou o jogador atleticano.