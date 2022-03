Esporte Novo presidente da CBF diz que sofreu preconceito por ser baiano e negro Dirigente ocupava, como interino, o cargo desde 2021 e agora vai até março de 2026 no comando da entidade

O presidente eleito da CBF, Ednaldo Rodrigues, afirmou que sofreu preconceito "por ser baiano, por ser do interior e por ser negro" em seu discurso após a eleição realizada hoje na sede da entidade. "São nove meses de todo esse tipo de situação, de injúrias, de infâmias. Hoje, a democracia venceu. Não preparei discurso porque passei esse tempo me defendendo do pre...