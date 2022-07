Christophe Galtier, anunciado como novo técnico do PSG, despistou os rumores sobre a saída de Neymar do clube, afirmou que quer mantê-lo na equipe e já até sabe onde ele irá atuar.

"Neymar é um jogador de classe mundial. Que treinador não gostaria de ter Neymar em seu elenco? Sim, é preciso ter equilíbrio, mas tenho uma ideia muito clara de como quero usá-lo. Espero que fique conosco", disse Galtier durante sua coletiva de apresentação no estádio Parque dos Príncipes.

Leia também:

+ PSG anuncia saída de Pochettino

Segundo a RMC Sport —uma das principais redes especializadas em cobertura esportiva na França— Neymar não gostou da entrevista que Nasser Al-Khelaïfi, presidente do PSG, deu para o jornal espanhol Marca, onde o dirigente deixou em aberto o futuro do camisa 10 na equipe e o atacante estaria aberto a uma saída do clube francês.

Dias depois, o jornal espanhol 'El País' noticiou que Neymar estava fora dos planos do PSG e que a decisão já teria sido informada ao staff do jogador.

Nesta terça, Neymar antecipou seu retorno aos treinamentos no PSG e foi elogiado pela imprensa francesa.

A aspa de Galtier indica que o brasileiro deve continuar na equipe, mesmo sendo alvo de gigantes europeus no mercado da bola.

Messi e Neymar antecipam volta aos treinos do PSG

Neymar e Messi anteciparam a volta aos treinos do PSG e já começaram a preparação para a próxima temporada. O elenco havia se reapresentado ontem sem a presença de ambos e também sem o francês Mbappé. O brasileiro e o argentino iniciaram os trabalhos nesta terça-feira (5).

A reapresentação de Neymar acontece em meio a rumores sobre uma possível saída. Na última semana, o jornal espanhol El País afirmou que Neymar pai, que é responsável pela carreira do atacante, foi comunicado que o brasileiro não está nos planos.

Dias antes, a RMC Sport havia noticiado uma suposta irritação do jogador com o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaïfi, que afirmou, ao Marca, que 'uns virão, outros irão, mas são negociações privadas'. Ele tinha sido questionado se Neymar estava no planejamento do 'novo projeto'.

Há uma busca, em Paris, por uma "mudança de mentalidade". Em maio, o então diretor executivo Leonardo foi demitido. Desde a renovação com Mbappé, após uma batalha contra o Real Madrid, que queria contratar o atleta, o PSG, segundo as informações da imprensa local, tem focado em uma nova diretriz, que coloca o atacante francês como o centro do projeto milionário.

O clube deve anunciar, em breve, Christophe Galtier como novo técnico. A equipe confirmou a saída do argentino Mauricio Pochettino, que estava no comando desde o começo do ano passado e tinha contrato até 2023. A mudança faz parte da ideia de reformular a gestão do elenco.