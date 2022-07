Começa, nesta segunda-feira (4), a passagem do paranaense Allan Aal pelo Vila Nova, que no fim de semana demitiu um treinador e contratou outro após perder por 2 a 0 para o líder da Série B, o Cruzeiro. O trabalho do novo técnico, que substitui Dado Cavalcanti, inicia perto do fim do 1º turno da Segundona com o Tigre na lanterna, posição que ocupa há cinco rodadas.

Allan Aal será o terceiro técnico a comandar o Vila Nova na temporada. Higo Magalhães deixou o clube em meados de maio e era treinador da equipe desde o meio da temporada passada. Dado Cavalcanti o substituiu e permaneceu por um mês e meio no OBA.

Aos 43 anos, Allan Aal assume desafio na Série B pela terceira temporada consecutiva. Em 2020, coube a ele conduzir o Cuiabá à elite nacional na reta final da Segundona. No CRB, no ano seguinte, comandou a equipe durante toda a competição e terminou em 7º lugar, a 4 pontos do último clube a subir, o Avaí.

Na atual temporada, Allan Aal assumiu o Novorizontino em fevereiro e ficou até meados de junho. No comando do clube paulista, acabou rebaixado no Campeonato Paulista, caiu na 1ª fase da Copa do Brasil e, na Série B, foi demitido após sequência de seis jogos sem vitória.

Allan Aal terá seu primeiro contato com o grupo do Vila Nova nesta segunda-feira (4). No fim de semana, após a derrota para o Cruzeiro na sexta à noite, o elenco principal não treinou. O treinador chega no início da tarde e comanda o primeiro treino no período vespertino.

A mudança de comando no Vila Nova, com a demissão de Dado Cavalcanti, ocorreu três dias depois da diretoria vilanovense, por meio do vice-presidente Leandro Bittar, mostrar respaldo ao treinador publicamente em entrevista. Porém, o dirigente também frisou que uma mudança poderia ocorrer caso a sequência ruim de resultados seguisse. Veio a derrota para o Cruzeiro, fora de casa.

Na gestão do presidente Hugo Jorge Bravo, desde o final de 2019, Dado Cavalcanti foi o único treinador, com pelo menos quatro jogos à frente do clube, que não venceu uma partida pelo Vila Nova. Hemerson Maria também não triunfou, mas comandou a equipe em apenas três duelos antes da efetivação de Higo Magalhães.

Allan Aal vai chegar ao Vila Nova com três auxiliares. Um assistente técnico, um preparador físico e uma analista de desempenho.

Na comissão técnica permanente do clube, está Ariel Mamede, que foi contratado na última semana para atuar como auxiliar.

Na próxima rodada da Série B, o Vila Nova enfrenta o Bahia, sexta-feira (8), às 19 horas, no OBA, pela 17ª rodada.