A diretoria do Vila Nova segue sem anunciar oficialmente a contratação do técnico Claudinei Oliveira, nome escolhido para substituir Allan Aal no comando do clube colorado. O certo é que o novo treinador será o nono técnico do Tigre sob a gestão do presidente Hugo Jorge Bravo, o oitavo contratado pelo comandante do clube desde que assumiu a cadeira da presidência executiva no dia 4 de dezembro de 2019.

No próximo domingo (4), o dirigente colorado vai completar três anos à frente do clube e nesse período contratou profissionais de perfis diferentes, mas teve como marca ser paciente com o técnico Higo Magalhães, que era profissional da comissão técnica permanente do clube e liderou a lista de treinadores com mais partidas pelo clube em seu mandato até o momento.

Além de Higo Magalhães, o mais longevo treinador da gestão de Hugo Jorge Bravo, com 62 partidas, Hugo Jorge Bravo contratou para comandar o Vila Nova os técnicos Ariel Mamede, Bolívar, Márcio Fernandes, Wagner Lopes, Hemerson Maria, Dado Cavalcanti e Allan Aal.

Entre todos os contratados por Hugo Jorge Bravo, Allan Aal foi o segundo treinador que mais vezes comandou o Tigre no período de três anos com 27 partidas à frente da equipe. Por outro lado, a aposta que teve a passagem mais curta no OBA sob a gestão do atual presidente foi o técnico Hemerson Maria, que comandou o Tigre em apenas três partidas nesta segunda passagem dele pelo clube. O treinador pediu para sair após desgaste com jogadores do elenco colorado naquela ocasião.

Em 2023, Hugo Jorge Bravo estará à frente do Tigre em seu último ano de gestão. O técnico Claudinei Oliveira poderá ser o primeiro treinador nos quatro anos de comando do presidente colorado a iniciar e terminar uma temporada pelo clube. Caso isso aconteça, o treinador também terá a marca de mais longevo da passagem de Hugo Jorge Bravo pelo clube, ultrapassando os nove meses de Higo Magalhães entre 2021 e 2022.

O técnico Claudinei Oliveira possui dois trabalhos longos em sua carreira de treinador profissional, que começou em 2013. Nas duas vezes que esteve no comando do Avaí, o técnico superou a marca de um ano à frente da equipe entre 2016 e 2018 e, depois, entre 2020 e 2022.