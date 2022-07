O técnico Allan Aal viverá uma noite de reencontro neste sábado (30). No comando do quinto jogo pelo Vila Nova, o treinador de 43 anos comanda o Tigre no jogo contra o Novorizontino, seu ex-clube. A partida válida pela 21ª rodada da Série B será disputada a partir das 18h30, no Estádio Jorge de Biasi, no interior de São Paulo.

Allan Aal participou da montagem de boa parte do elenco do Novorizontino que disputa a Série B e conhece de perto os atletas que serão adversários do Vila Nova neste sábado (30).

(Ficha técnica com escalações, ingressos, onde assistir e arbitragem no fim deste texto)

Após ser demitido do CRB, o treinador assumiu o time de Novo Horizonte (SP) durante o Paulistão e teve apenas seis jogos para tentar evitar o rebaixamento à 2ª Divisão Estadual, o que não ocorreu. Seguiu no comando da equipe, que participa de sua primeira Série B dos pontos corridos em 2022, e deixou o clube no dia 19 junho após um início ruim na competição nacional. No dia 2 de julho, foi anunciado no Tigre goiano.

Allan Aal comandou o Novorizontino em 23 partidas. O aproveitamento foi de 31,9%, com cinco vitórias, sete empates e 11 derrotas. No Paulistão, foi rebaixado à 2ª Divisão.

Na Série B, o treinador comandou o Novorizontino em 13 jogos, incluindo o empate sem gols com o Vila Nova na 2ª rodada, e deixou o time paulista após três vitórias, cinco empates e cinco derrotas. Quatro rodadas após sua saída, ele assumiu o clube vilanovense, a partir da 17ª jornada.

Allan Aal não vê como vantagem o fato de conhecer o elenco adversário por completo. Ele participou da montagem do plantel, que conta com o meia Diego Torres e o atacante Ronaldo como principais destaques. O grupo do time paulista conta com dois ex-esmeraldinos, que são utilizados com frequência: Welliton e Douglas Baggio.

Na análise do treinador, a mudança na comissão técnica altera o estilo de jogo da equipe e, por isso, fundamental será o Vila Nova dar sequência em pontos positivos do seu jogo. O técnico Rafael Guanaes assumiu o Novorizontino depois da demissão do atual treinador colorado. Allan Aal defende que, se o time colorado for organizado e conseguir evoluir em termos táticos e de fundamentos, como finalizações, poderá sair de campo com um resultado positivo diante dos seus ex-comandados.

Allan Aal vê o Vila Nova com ânimo diferente após encerrar a sequência de 13 jogos sem vitória na Série B. O triunfo contra o Vasco na rodada passada melhorou o ambiente, mas ele entende que o momento exige sequência. O Tigre goiano tenta fazer um 2º turno de recuperação, na busca pela permanência.

“A vitória é o maior combustível do futebol e para o ânimo do atleta acreditar no que está sendo feito. Esse fator é positivo, mas sabemos que não podemos relaxar. Estamos remando forte para sair dessa situação. Se houver qualquer queda de desempenho, volta o desgaste emocional”, afirmou Allan Aal, que terá de fazer uma mudança na zaga.

O zagueiro Renato concluiu a transferência para o Sepahan, do Irã. A tendência é que Alisson Cassiano assuma a posição de titular ao lado do capitão Rafael Donato. Eduardo Doma e Matheus Mancini são outras opções.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO: Lucas Frigeri; Willean Lepo, Wálber, Rodolfo Filemon (Ligger) e Paulinho; Léo Baiano (Rômulo), Gustavo Bochecha e Danielzinho; Douglas Baggio, Cléo Silva e Quirino. Técnico: Rafael Guanaes.

VILA NOVA: Tony; Alex Silva, Rafael Donato, Alisson Cassiano e Willian Formiga; Ralf, Romário e Arthur Rezende; Pablo Dyego, Neto Pessoa e Matheus Souza. <CF246>Técnico:</CF> Allan Aal.

Local: Estádio Jorge de Biasi (Novo Horizonte/SP)

Data: 30/7/2022 (sábado)

Horário: 18h30

Onde assistir: Premiere 3 e Sportv 1 (todo o Brasil)

Árbitro: Diego Pombo Lopez/BA

Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos (FIFA/BA) e Jucimar dos Santos Dias/BA

VAR: Heber Roberto Lopes/SC