Esporte 'Nunca foi dinheiro. Foi paixão e gratidão ao Atlético-GO', diz Marcelo Cabo Com desejo de aumentar os feitos do Atlético-GO na próxima temporada, Marcelo Cabo falou com o POPULAR sobre a campanha histórica do Dragão na Série A em 2021 e as passagens por Vasco e Goiás na temporada, clubes em que diz ter sido pego de surpresa com as demissões. O treinador de 55 anos acredita que conquistaria o acesso à Série A pelo clube carioca, assim como seria no time esmeraldino. Ele, porém, só pensa no Atlético agora e deseja aumentar a história de conquistas pelo time rubro-negro, mas afirma que mantém o sonho de voltar a um clube gigante do país

O planejamento para 2022 será desde o início. O que muda? Conversei com minha família e me falaram do desejo de ficar (no Atlético). Cheguei em situação emergencial por pouco mais de 25 dias. Não priorizei a parte financeira nem o contrato. Tinha uma missão de gratidão ao clube, que era me juntar aos profissionais que estavam aqui para deixar o Atlético na Série A. ...