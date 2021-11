Esporte Nuzman é condenado como 'cabeça' de esquema criminoso para país ter Rio-16 Ex-presidente do COB foi condenado a 30 anos e 11 meses de prisão em regime fechado pelos crimes de corrupção passiva, organização criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas

Durante dois anos e doze dias, Carlos Arthur Nuzman esperou. As alegações finais de sua defesa foram apresentadas em novembro de 2019 e, desde então, tudo o que ele podia fazer era aguardar a sentença do juiz federal Marcelo Bretas, que ficou famoso por julgar os processos da Lava Jato no Rio. Recentemente, seus advogados já haviam solicitado ao magistrado urgência n...