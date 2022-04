Esporte ‘O Atlético-GO mudou minha vida’, diz um dos artilheiros do clube no Goianão Wellington Rato participou diretamente de gols em todas as fases decisivos do Goianão 2022

O atacante Wellington Rato foi decisivo na reta final do Goianão e um dos principais destaques do Atlético-GO na conquista do 16º título estadual. O jogador de 29 anos participou diretamente de gols do Dragão em todas as fases decisivas do Goianão 2022, com uma assistência contra o Morrinhos nas quartas de final, um gol diante do Vila Nova na semi e outro tento na decis...