O presidente do Goiânia, Alexandre Godoi, reclamou da atuação do árbitro Osimar Moreira e disse que o “Galo foi operado” na histórica goleada de 8 a 3 que o time alvinegro sofreu no clássico contra o Goiás, neste sábado (25), no estádio Serra Dourada. Apesar da crítica contra a arbitragem, o dirigente frisou que o Goiânia errou no duelo e durante o planejamento para a disputa do Goianão.

Sem citar lances, Alexandre Godoi criticou a atuação do árbitro Osimar Moreira. Alguns jogadores e torcedores pediram pênaltis em divididas de bola dentro da área defensiva do Goiás. O dirigente também revelou que pediu à Federação Goiana de Futebol que o clássico tivesse o uso do VAR - a FGF comunicou antes do início das quartas de final que a tecnologia não seria utilizada nesta fase do campeonato após teste com o VAR Light.

“Quando eu fiquei sabendo que o Osimar apitaria o jogo do Goiânia eu fiquei preocupado. Liguei para o presidente da federação (Ronei Freitas), pedi o VAR, mas não teve como colocar no jogo. Vi um show de erros e infelizmente o Galo sai daqui ‘operado’”, opinou Alexandre Godoi.

Apesar da crítica, o dirigente frisou que o Goiânia não teve boa atuação no 2º tempo do clássico, depois de empatar o duelo no retorno do intervalo.

“É duro tomar oito gols em um jogo. A gente sabe da força do Goiás, nós tivemos uma reação no final do primeiro tempo e início do segundo. Conseguimos empatar o jogo, mas tomamos vários gols depois. Não fizemos um bom segundo tempo. O time sai triste, chateado, mas temos que levantar a cabeça já que o objetivo principal foi cumprido, que era permanecer na Série A. Agora vamos buscar a vaga na Série D”, salientou o presidente do Goiânia.

O dirigente também fez mea-culpa a respeito do planejamento feito para o Goianão. Alexandre Godoi diz que o Goiânia errou em algumas contratações e cometeu erros que influenciaram no desempenho da equipe durante a competição estadual.

“Nós erramos muito e futebol quando se erra é crucial. Nós pagamos pelos erros que cometemos antes mesmo do campeonato começar. Várias contratações equivocadas. Tivemos que colocar jogadores que deram conta do recado, o Eduardo (zagueiro) fez falta hoje (estava suspenso). Cometemos vários erros, mas a gente sabe que dá para melhorar. A gente espera refazer o Goiânia já no próximo jogo. Queremos um ponto para conquistar uma vaga na Série D”, frisou o dirigente.

O jogo da volta entre Goiás e Goiânia será disputado no dia 5 de março (domingo) na Serrinha, a partir das 16 horas. Para avançar à semifinal no tempo regulamentar, o Galo terá de golear o rival esmeraldino por seis gols de diferença. Se vencer por vantagem de cinco gols, a disputa será definida nos pênaltis.

Com situação complicada na briga por uma vaga na semifinal, o Goiânia segue vivo na busca pela vaga na Série D de 2024. O Galo precisa de um empate e nova derrota do Iporá para o Atlético-GO para voltar à competição nacional na próxima temporada.