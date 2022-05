Esporte ‘O gol foi inadmissível', reclama capitão do Atlético-GO Dragão vencia o Cuiabá até os 36 minutos do 2º tempo, mas cedeu empate ao Dourado

O capitão do Atlético-GO, Marlon Freitas, disse que o Dragão perdeu dois pontos na Arena Pantanal, neste sábado (30), após novo empate. O time goiano abriu o placar, pela terceira vez na Série A e quarta partida consecutiva, mas sofreu gol nos minutos finais. A igualdade desta vez foi por 1 a 1 com o Cuiabá, pela 4ª rodada do Brasileirão. Na Série A, o Atlético abriu o ...