Esporte O que o Atlético-GO precisa fazer para ir para a Libertadores Após espantar risco de rebaixamento e se garantir pelo menos na Sul-Americana, Dragão vai chegar à última rodada da Série A com chance de conseguir vaga histórica

A vitória sobre o Internacional deixou o Atlético-GO com 12,2% de chances de se classificar para a Copa Libertadores da América. Na previsão mais otimista, o Dragão poderia até empatar com o Flamengo na 38ª rodada, mas dependeria de um emaranhado de resultados. A situação é semelhante à do América-MG, que tem a mesma pontuação e 12,4% de chances de ir à principa...