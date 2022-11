Sim, ele voltou! Guillermo Ochoa começou nesta terça-feira (22), contra a Polônia, sua quinta Copa Do Mundo com o México. O goleiro, é claro, é muito lembrado pelos brasileiros por brilhar e segurar o empate contra o Brasil, em 0 a 0, na fase de grupos do Mundial de 2014.

No Twitter, o nome do mexicano virou um dos assuntos mais comentados assim que a partida entre México e Polônia começou na tarde de hoje. Há quem acredite que Ochoa é congelado ao término de cada Copa do Mundo para ser descongelado somente na véspera da edição seguinte. Por outro lado, outras pessoas só acreditaram realmente que o Mundial do Qatar começou agora que o goleiro mexicano entrou em campo.

Ochoa virou alvo de comparações com Steve Rogers, o Capitão América, interpretado por Chris Evans, já que o super-herói não envelhece após fazer o processo que o tornou um dos Vingadores. O camisa 13 da seleção mexicana também foi comparado com Ted Mosby, personagem principal da série "How I Met Your Mother" pela semelhança física com o ator Josh Radnor.

Ochoa, que atualmente tem 37 anos, tem 133 jogos com a camisa da seleção mexicana, sendo nove deles em Copas do Mundo. Nos clubes, no entanto, o goleiro não tem tanto sucesso quanto na equipe nacional. Ao longo da carreira, ele passou Ajaccio (FRA), Málaga (ESP), Granada (ESP) e Standar Liège (BEL) na Europa, mas só foi se destacar mesmo no América (MÉX), onde foi revelado e joga atualmente.