Na noite desta quinta-feira (30), a partir das 21h30, em Assunção (Paraguai), o Atlético-GO inicia novo capítulo na participação histórica em nível internacional ao começar a decisão de vaga às quartas de final da Copa Sul-Americana, no Estádio Defensores del Chaco. Pelo caminho atleticano, na capital paraguaia, há um adversário de muita tradição e títulos na América do Sul - o Olimpia. A disputa pelo direito de seguir no torneio será aberta, mas terá definição na semana próxima, dia 7 de julho, em Goiânia.

O empate é tratado como um resultado interessante pelos atleticanos antes de decidir em casa.

(Veja prováveis escalações, arbitragem e horário no fim deste texto)

O Atlético-GO fez história ao se classificar em 1º lugar no Grupo F na 1ª fase. O clube eliminou concorrentes tradicionais e que foram campeões do torneio, como o Defensa y Justicia (Argentina) e a LDU (Equador).

Avançar de fase e se garantir entre os oito melhores da Sul-Americana é o desafio posto ao Atlético-GO, que começa a trilhar sua história continental, pois ano passado fez boa campanha, fechou de forma invicta a fase de grupos, mas não se classificou. A marca atleticana ultrapassou as fronteiras nacionais e chegou a outros países. “El Goianiense”, como é chamado, é conhecido no Chile, Equador, Argentina e Paraguai.

Para o clube, não é novidade jogar no Defensores del Chaco. Em maio de 2021, o Dragão bateu por 2 a 1 o Libertad mostrando futebol rápido e de belos gols, marcados por Zé Roberto e Arnaldo. Daquela formação, só o capitão e volante Marlon Freitas continua na equipe titular. Além dele, o técnico Jorginho voltou ao comando do elenco em 2022 após conduzi-lo à vitória sobre o Libertad.

Para a partida desta quinta-feira (30), o treinador não definiu o time. É certo que não terá o zagueiro Edson, suspenso. Wanderson e Gabriel Noga são os candidatos a substituí-lo.

O zagueiro escolhido também tem a missão de parar atacantes como Guillermo Paiva, Derlis González e Walter González (é dúvida, pois se contundiu sábado, na goleada de 4 a 1 sobre o 12 de Outubro). “Esperamos jogo muito difícil, em função do primeiro jogo ser na casa do adversário, uma equipe tradicional dentro do cenário sul-americano. É (Olimpia) uma equipe muito competitiva, bastante agressiva com e sem a bola. Então, temos de estar preparados para algumas situações ao sermos pressionados”, aponta o analista de desempenho do Dragão, Bebeto Sauthier, um dos encarregados de esmiuçar o adversário.

“Também é uma equipe que conta com algumas características individuais bem interessantes, alguns jogadores são conhecidos nossos, também. Nessa perspectiva, temos de estar atentos aos detalhes, mas não deixar de fazer nosso jogo dentro da nossa identidade”, acrescentou o auxiliar da comissão técnica atleticana sobre o Olimpia, que foi 3º colocado do Grupo G da Libertadores, perdendo a vaga para o Cerro Porteño por um gol de diferença no saldo.

O Olimpia festejará 120 anos em julho e guarda na sua galeria de troféus três conquistas da Libertadores (1979, 1990 e 2002), além de ter disputado finais deste torneio e outros de expressão.

Dirigido pelo técnico Julio Cesar Cáceres (ex-zagueiro da seleção paraguaia), o clube paraguaio não conseguiu brigar pelo título do Torneio Apertura com os rivais Libertad (campeão) e Cerro Porteño (vice). Ainda assim, é forte ao jogar em casa e vem de quatro vitórias e um empate. Cáceres poupou titulares nos últimos jogos. O veterano zagueiro Antolin Alcaraz, de 39 anos e também ex-seleção do Paraguai, é opção do Decano.

FICHA TÉCNICA

Olimpia (PAR): Gastón Oliveira; Sérgio Oltávaro, Luís Zárate, Saul Salcedo e Mateo Gamarra (Iván Torres); Hugo Quintana, Richard Ortiz, Alejandro Silva e Fernando Cardozo; Guillermo Paiva e Derlis González. Técnico: Julio Cesar Cáceres

Atlético-GO: Ronaldo; Hayner, Wanderson (Gabriel Noga), Ramon Menezes e Jefferson; Gabriel Baralhas, Marlon Freitas e Jorginho; Airton (Luiz Fernando), Diego Churín e Wellington Rato (Airton). Técnico: Jorginho

Local: Estádio Defensores del Chaco (Assunção-PAR)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Piero Maza (CHI)

Assistentes: Alejandro Molina (CHI) e Claudio Urrutia (CHI)

VAR: Juan Lara (CHI)