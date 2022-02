Esporte Onde assistir a Atlético-MG x Flamengo pela Supercopa do Brasil Estádio construído para a Copa do Mundo de 2014, a Arena Pantanal tem capacidade para 43 mil pessoas

Atlético-MG e Flamengo decidem no domingo (20) o título da Supercopa do Brasil, definida em partida única, às 16h, na Arena Pantanal, em Cuiabá. O confronto será exibido por Globo e SporTV. O troféu é disputado entre o atual campeão brasileiro contra o vencedor da Copa do Brasil. Como a equipe mineira ficou com os dois títulos na temporada de 2021, a equipe carioc...