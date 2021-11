Esporte Operário-PR x Goiás: alviverde encara desafio sem margem de erro Alviverde deixou o G4 após vitória do CSA, mas tenta retomar lugar na faixa de classificação

O Goiás não tem mais margem de erro nesta Série B do Campeonato Brasileiro e, com este limite, encara o Operário-PR, neste sábado (6), às 18h30, no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, no interior do Paraná. Após uma sequência de três empates e da troca no comando técnico, uma vez que Marcelo Cabo foi demitido, o Goiás seguiu dentro da faixa de acesso à Série ...