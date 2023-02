Um grupo suspeito de fraudar resultados de partidas da Série B do Campeonato Brasileiro está sob investigação do Ministério Público de Goiás (MP-GO). A Operação Penalidade Máxima, deflagrada na manhã desta terça-feira (14), aponta que o grupo criminoso atua mediante cooptação de atletas para a manipulação de resultados nas partidas.

Segundo as investigações, o grupo atuou em, no mínimo, três partidas ocorridas no final do ano de 2022 na Série B, com cerca de R$ 600 mil reais de valores envolvidos. A manipulação dos resultados das partidas era feita por meio de ações como, por exemplo, o cometimento de pênalti no primeiro tempo dos jogos.

O objetivo do esquema criminoso é manipular os resultados e viabilizar êxito em apostas esportivas de valores mais elevados. Os atletas cooptados pela organização e enviados para as partidas recebem parte dos ganhos em caso de sucesso nas apostas, segundo o MP-GO. A estimativa é que cada suspeito tenha recebido aproximadamente R$ 150 mil por aposta.

Estão sendo cumpridos um mandado de prisão temporária e nove mandados de busca e apreensão, expedidos pela 2ª Vara Estadual dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e Lavagem ou Ocultação de Bens Direitos e Valores. Os mandados de prisão estão sendo cumpridos em Goiânia, São João del-Rei (MG), Cuiabá (MT), São Paulo (SP), São Bernardo do Campo (SP) e Porciúncula (RJ).

A operação é feita por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), da Coordenadoria de Segurança Institucional e Inteligência (CSI) e do Grupo de Atuação Especial em Grandes Eventos do Futebol (GFUT) do MP-GO.