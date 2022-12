A vizinha do 14º andar passeava com seu cachorrinho quando declarou apoio à Argentina. “O Messi merece”, tornando difícil a missão de contra-argumentar. O grande amigo da época do colégio considera crime de responsabilidade a torcida pela arquirrival. E o filho da nutricionista, ela entrega, já vestia azul e branco antes da seleção brasileira ser eliminada. A culpa, claro, é do gênio.

A arte de se envolver fervorosamente em qualquer jogo, mesmo sem a presença do seu time na disputa, combina com uma sociedade cuja única finalidade esportiva é vencer. Se não foi possível com o Brasil, que seja com Messi ou contra a Argentina. E, com todo o respeito aos franceses, é disso que se trata. Por aqui, no domingo, eles serão figurantes, ainda que a história os coloque como nossos algozes mais frequentes: 1986, 98, 2006.

Mais dolorida do que a lembrança das três eliminações é a constatação de que a França se transformou numa invejável máquina de gerar talentos. O Centro Nacional de Futebol, em Clairefontaine, fornece desde 1988 safras generosas de atletas, em qualidade e quantidade. Didier Deschamps perdeu, nesta Copa do Mundo, cinco prováveis titulares – Kimpembé, Lucas Hernández, Kanté, Pogba e Benzema – e o substituto mais ascendente - Nkunku. A reposição não apenas manteve o nível de desempenho como parece ter acomodado virtudes que potencializaram coletivamente a equipe, como ampliar a área de atuação de Griezmann, dono de atuações soberbas.

Na vizinha Argentina, de cultura futebolística admirável, a produção tem pitadas menos organizacionais e mais aleatórias. A seleção atual é grata ao River Plate por Enzo Fernández, de 21 anos, e Julian Álvarez, 22. A dupla iniciou o Mundial no banco e termina no estrelato, entrosada por instinto com Messi. O jogo praticado por ambos já é global, com sucesso no Benfica e no Manchester City, mas ainda preserva traços da essência do futebol argentino: o improviso, o passe curto, o querer a bola o tempo todo.

Messi e Mbappé apenas surgem. São estimulados, provocados, desenvolvidos, é evidente, mas a partir de um talento natural raro e impossível de se forjar em academias, seja a de Clairefontaine, por onde passou a flecha francesa, ou La Masia, em Barcelona.

Num filme da Marvel, Mbappé jamais estaria em cena sem a roupa de super-herói. Os poderes utilizados a torto e a direito. O jovem recém-formado na escola de mutantes, testando seus limites a cada oportunidade, caminhando de queixo erguido e peito inflado, ciente de que quando dá um tapa com o lado externo do pé na bola, tirando faíscas do gramado e tornando o início da arrancada um movimento quase unificado, torna-se praticamente imbatível.

Messi seria o personagem que veste camiseta e bermuda, comum. Está no seu trabalho, na faculdade, no elevador, mas é capaz de atravessar uma avenida lotada de veículos em movimento sem acelerar o passo nem ser tocado por nenhum deles. Como ele faz isso?

O mundo entra em estado de admiração quando a bola está em sua posse. É como se tudo parasse e só ele pudesse se mover. Como se o palco se apagasse e um facho de luz acompanhasse seu monólogo. De seu minimalismo vem a mais encantadora contradição: parece um cara como todos nós produzindo algo impossível a qualquer outro.

Messi disputa, aos 35 anos, sua última Copa. Aos 23, Mbappé tem, no curso natural da vida esportiva, pelo menos mais três pela frente. Mas não haverá passagem de bastão. Não há substituto para o argentino, independentemente do resultado da final no Catar. Não há sucessão para seu talento ou para as sensações que seu jogo provoca. Mais do que ver, a Messi se sente. É por isso que a vizinha e o filho da nutricionista torcem por ele. É por ele que o amigo do colégio está tão preocupado com a possibilidade da Argentina tricampeã. Para ele, Mbappé é uma esperança.

Messi é a causa. Mbappé é consequência.

*Alexandre Lozetti é jornalista e escreve no POPULAR sobre a Copa do Catar até o fim do Mundial