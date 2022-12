O gol tardio do sul-coreano Hwang Hee-Chan chacoalhou o destino da Copa do Mundo. Impediu um Brasil x Uruguai como único confronto entre campeões mundiais nas oitavas de final, e a eliminação de todos os técnicos estrangeiros na fase inicial pela primeira vez em 40 anos. Colocou a Coreia do Sul, sob a batuta do português Paulo Bento, no caminho do hexa.

É desafiador interpretar por que caminham de mãos dadas no Catar a altíssima influência dos fluxos migratórios, com jogadores oriundos de diversos países reunidos no mesmo vestiário, e o êxito absoluto de treinadores nativos. No mesmo Mundial em que o atacante suíço Breel Embolo se torna o primeiro autor de um gol contra o país em que nasceu, Camarões, até mesmo seleções distantes do topo da pirâmide dispensam a colonização dos métodos europeus e recorrem a técnicos da casa.

Dois tipos de projetos se intensificaram em federações nacionais na última década: um para mapear descendentes espalhados pelos continentes; outro para exportar jogadores de centros menos tradicionais para clubes das principais ligas europeias.

O equilíbrio de um jogo globalizado é ainda mais evidente. O Equador ataca os pontos fracos da Holanda. Marrocos sabe como machucar a Bélgica. O Japão não se intimida e vira placares contra Alemanha e Espanha. Os Estados Unidos são capazes de instantes de domínio diante dos ingleses. Em comum, a presença cada vez mais assídua de jovens inseridos na elite do jogo – financeira, técnica, tática e física.

Essa experiência internacional compartilhada torna menos relevante a presença de estrangeiros no comando. É o conhecimento à disposição de todos. Nota-se, agora, um movimento oposto. Treinadores nativos carregando a missão de manter algum traço cultural do futebol do país, uma marca de nascença. Combater a padronização do que se vê em campo.

A Austrália tem como protagonista até aqui o zagueiro Harry Souttar, estabelecendo novo parâmetro para eficiência no jogo aéreo contra a Dinamarca, que, há um ano, sofria sua única derrota nas eliminatórias, para a Escócia, com um gol de John Souttar. Eles são irmãos. Harry decidiu representar o país da mãe; John, sua terra-natal.

Awer Mabil veio ao mundo num campo de refugiados do Quênia que abrigou seus pais, sudaneses do sul. Milos Degenek nasceu na Croácia e, levado em fuga familiar para a Sérvia, aos seis anos de idade não podia dormir tranquilo sob a incerteza de acordar com ou sem bombardeios. Eles são companheiros de Souttar e orientados por Graham Arnold, primeiro técnico australiano a conquistar vitórias pela seleção numa Copa.

O Mundial é também a história de um casal de marroquinos que deixou um vilarejo na região de Casablanca em direção à Espanha, onde tiveram Achraf Hakimi, que, depois da formação no Real Madrid, atuou em grandes times da Alemanha, Itália e França.

Se a escolha desse cidadão universal por Marrocos carecia de explicações, elas vieram com o beijo na mãe, celebrando a épica vitória sobre a Bélgica. Um gesto de reconhecimento identitário, uma doce imagem de uma Copa que impõe regras para amar.

Somente quatro das 32 seleções não têm jogadores com dupla nacionalidade. Brasil e Coreia do Sul estão entre elas. Ainda assim, Richarlison e Son, atacantes mais perigosos de cada lado, treinam juntos no Tottenham, da Inglaterra. Divertidos, possivelmente já tenham trocado mensagens de celular sobre o confronto da próxima segunda-feira, reedição do amistoso de junho vencido com facilidade pelo Brasil. Aos que lamentam a dificuldade de enfrentar europeus, quem diria, os jogos contra Coreia e Japão podem ter sido providenciais.

O sorteio dos grupos apontava possibilidades aterrorizantes de chaveamento para o Brasil. Algo como Portugal, Espanha, Argentina e França. Por ora, a sequência realmente intimidadora é a dos tornozelos de Neymar e Danilo, o quadril de Alex Sandro e o joelho de Alex Telles.

A escalação da derrota para Camarões talvez sugira Bruno Guimarães e Paquetá na formação de segunda-feira. Qualquer decisão só poderá ser tomada quando Tite souber quem está disponível e, a partir disso, encontrar soluções para desequilíbrios como a possível ausência dos dois laterais esquerdos. Não surgiu ainda um adversário mais duro para a seleção titular do que as lesões.

PS: o título é homenagem ao Dia Nacional do Samba, comemorado no último dia 2. Herança africana e traço cultural do Brasil que o mundo abraça.

*Alexandre Lozetti é jornalista e escreve no POPULAR sobre a Copa do Catar até o fim do Mundial