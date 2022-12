Sucesso do cinema argentino, o catártico “Relatos Selvagens” conta, com fartas doses de humor ácido, histórias conduzidas por personagens levados a situações extremas. A final da Copa do Mundo de 2022 poderia ser uma continuação. Sem a ira da ficção que derrubou um avião e destruiu uma festa de casamento, Argentina e França transpassaram o limite, a linha da racionalidade. Elevaram o tom. Estabeleceram um novo parâmetro.

Não descarte a possibilidade de, durante a leitura deste texto, os franceses terem encontrado uma maneira de reiniciar a partida e, pela terceira vez, erguerem-se da tumba. Até os 65 minutos, cada bola dividida era tratada com a delicadeza da degustação de um foie gras, enquanto os sul-americanos abocanhavam um saboroso e sanguinolento bife de chorizo. Um massacre.

Substituições desviaram a rota que apontava convictamente para Buenos Aires. De um lado, saiu Di María, melhor em campo até então. Do outro, Coman e Camavinga entraram e igualaram o aspecto competitivo. Se tudo que havia acontecido até ali era histórico por essência, ainda não há nome adequado para definir o que se sucedeu.

Um completo desvario.

A mais bela de todas as taças virou uma batata quente sendo jogada de mão em mão. Kylian Mbappé desenhou a quem ainda não havia entendido por que não se deve duvidar de um craque da sua espécie. As redes sociais satirizavam sua minúscula participação na decisão e, de repente, com a naturalidade de quem escova os dentes, mais dois gols em sua conta.

Ainda viria o terceiro, na insana prorrogação. Seu 12º em Copas do Mundo, aos 23 anos. Mbappé vai pulverizar o recorde, os 16 do alemão Miroslav Klose, nos Estados Unidos (ou no México ou no Canadá, sabe-se lá). É um predador.

Os 30 minutos adicionais recomendavam cautela. Viu-se o contrário. Didier Deschamps manteve quatro atacantes, recurso de urgência para tentar empatar. A Argentina se reequilibrou. Os finalistas, colocados entre os favoritos ao título nas previsões de dez entre dez, proporcionaram instantes de delírio absoluto, lá e cá, até Emiliano Martínez desviar, com a perna, um míssil que atingiria o Obelisco e afundaria um país em lágrimas.

A rapidez do goleiro no chute de Kolo Muani e seu reflexo no último suspiro da decisão marcam uma defesa para a eternidade.

A prorrogação teve ainda o último gol de Lionel Messi em Copas do Mundo. Numa jogada construída com Lautaro Martínez e Enzo Fernández, este último eleito, aos 21 anos, o melhor jovem do torneio. Em 2016, Enzo publicou carta aberta pedindo a Messi que desistisse de abandonar a seleção após o fracasso da Copa América. Quem leu aquela mensagem não se surpreende com a maturidade de seu futebol.

“Como nós vamos te convencer que ainda não pudemos entender que você é um ser humano? Uma pessoa com talento inigualável, o melhor jogador do planeta, mas, ainda assim, uma pessoa?”, dizia o adolescente num pedido de desculpas pela pressão excessiva de um povo.

Enzo tinha razão. E o mais fascinante sobre Lionel Messi é justamente o poder transformador da bola sobre um sujeito acanhado até para ser feliz, que vira um extraterrestre capaz de tornar cada jogada sua um quadro em movimento.

Diz-se que o gênio precisava conquistar a Copa do Mundo para coroar sua carreira. O contrário também é fato. A Fifa e o Catar não vão contar ao futuro sobre as vidas perdidas durante as obras dos suntuosos estádios nem as ameaças feitas a quem ousasse protestar em defesa dos direitos humanos, do amor entre pessoas do mesmo sexo, em favor das mulheres.

Dirão que foi a Copa de Messi. E foi. Nos pênaltis. Com drama. Com tango. Com sofrimento. Se não for assim, não vale. Não seria Argentina. Com devoção à entidade que veste a 10 de Maradona e agora sorri. E quando ele sorri, o mundo inteiro se torna espelho.

A vitória de Messi é a vitória do amor.

*Alexandre Lozetti é jornalista e escreve no POPULAR sobre a Copa do Catar até o fim do Mundial