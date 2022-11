Em visita ao programa “Resenha”, da ESPN, em agosto, indagado sobre quem seria o melhor do mundo em seu ofício, Tite respondeu: “O último campeão mundial, o francês Deschamps”. Certeiro no intuito de não estender o debate nem transformar sua declaração em manchete – ninguém deu a menor bola para este tema –, mas distante de suas crenças e convicções.

Tite não é adepto dessa condição obrigatória entre vencer e ser melhor. Logo após a Copa da Rússia, disse não ter sido tocado pelo tipo de futebol apresentado pela campeã. Abordado por um francês num café da Champs-Élysées, a mais icônica avenida de Paris, ouviu dele sensação semelhante: felicidade pela conquista e ausência de cumplicidade com o jogo praticado.

É natural atribuir aos campeões mundiais essa etiqueta. “O melhor jogador”, “a melhor seleção”, “o melhor treinador”... Fruto da cultura de resultados, do vício nacional em estabelecer extremos, ainda que isso provoque desmentidos semanais sobre a própria opinião, e pelos irrefutáveis simbolismo, prestígio e encantamento do torneio quadrienal.

Esbarra na blasfêmia o argumento de que o vencedor da Copa do Mundo não necessariamente será o melhor. É espinhosa a contradição de o mais mágico dos eventos ser também um dos mais suscetíveis a aleatoriedades e resultados incompatíveis com a capacidade técnica. Tite viveu na pele. Depois da frustrante eliminação nas quartas de final, em 2018, o vencedor daquela noite, o espanhol Roberto Martínez, foi ao vestiário adversário dizer a Tite que o Brasil merecia sorte mais generosa.

Coisa de cinco centímetros mais para baixo e a cabeçada de Thiago Silva teria tido como destino a rede, e não a trave, ainda durante o 0 a 0. Algo como três centímetros mais alto e Fernandinho cabecearia para frente, e não para trás, a bola do primeiro gol belga.

Centímetros podem ser decisivos em duelos de extremo equilíbrio, como aquele, mas são insuficientes para estabelecer verdades que durem quatro anos. Com Tite no comando, o Brasil tem estado no topo da pirâmide. É fato que a carência de jogos frequentes contra europeus impede a distribuição mais precisa de cada uma das potências em suas prateleiras.

A França, neste ciclo entre 2018 e 22, tem como parte de seus 71% de aproveitamento vitórias sobre Islândia, Moldávia, Andorra, Albânia e Cazaquistão. Talvez, seu nível de performance fosse medido com mais exatidão se, em vez desses vizinhos, ela tivesse encarado Argentina, Uruguai e Colômbia.

O desafio de cada treinador é construir bases sólidas para que os imprevistos causem mínimo impacto. Uma lesão, um erro de arbitragem – menos provável graças ao VAR –, um cartão amarelo suspensivo.

Até aqui (toc, toc, toc...), a preparação da seleção caminha em águas tranquilas. A França vive um Big Brother com mais de um eliminado por semana. A Argentina perdeu Lo Celso. A Alemanha não terá Werner. Pobre Senegal, sem Sadio Mané. O maior baque dos brasileiros no Catar foi o corte da cerveja, em queda de braço perdida pela Fifa, castigada pelo acordo com uma ditadura que ignora direitos humanos.

A Copa começa neste domingo (20) sem uma favorita destacada. Poucas seleções exibiram-se tão bem quanto a Dinamarca em tempos recentes. Que efeito ela poderá provocar no grupo da França e num possível cruzamento com a Argentina já nas oitavas de final?

Um indicativo de como o repertório brasileiro está amplo é a principal dúvida de escalação ser entre atletas tão diferentes, Fred ou Vinicius Júnior. A Sérvia oferece caminhos a serem explorados pelo atacante do Real Madrid, boa aposta para iniciar como titular. Ele é mais dominante em sua posição do que Fred na dele. Mas, dependendo dos cenários ao longo do próximo mês, o time poderá ficar melhor com Fred do que com Vinicius.

O conceito sobre o melhor é relativo. Tomara em 2026, em algum canal francês de televisão, o comandante da seleção local seja questionado sobre quem é o melhor do mundo e responda: “O último campeão mundial, o brasileiro Tite”.

*Alexandre Lozetti é jornalista e escreve no POPULAR sobre a Copa do Catar até o fim do Mundial