As 32 seleções da Copa do Mundo têm, estatisticamente, mais chances de perder do que de conquistar o troféu. A dor da eliminação brasileira se traduz na improbabilidade da forma. Era possível imaginar esse time, construído em seis anos, derrotado numa bola parada, como em Mundiais recentes, ou num erro individual, um lance de má sorte, talvez até vítima da exibição de gala do craque adversário – a do magnífico Luka Modric não foi a causa do resultado.

O gol do croata Petkovic parece uma inserção pirata na trajetória. A permissão de um contra-ataque na prorrogação, em vantagem, a poucos minutos do fim, num breve e raríssimo instante de transição defensiva em que cada jogador parecia ter ideia própria sobre o movimento que devia ser feito: a pressão de Fred, a perseguição de Alex Sandro a Vlasic, o pique de Danilo para trás, a demora coletiva de tomar uma decisão entre tentar roubar a bola ou se reorganizar. Soou como traição à incrível eficiência defensiva, característica desse Brasil.

Apenas cinco seleções deixaram o torneio sem vitórias: País de Gales, Dinamarca, Canadá e Sérvia, além dos anfitriões. Causa espanto o fato de Japão e Arábia Saudita terem sofrido o primeiro gol contra Alemanha e Argentina, e tido força para virar num cenário que se esboçava amplamente desfavorável. A Copa do Catar não permite deslizes, e isso se amplifica num duelo de elencos de alta graduação, como são, em escalas distintas, os de Brasil e Croácia.

Numa das reflexões mais interessantes sobre o torneio, o espanhol Juanma Lillo lamenta a uniformização de métodos que resultou num jogo clonado, sem nuances, desconectado com a formação de cada continente. Lillo, treinador e pensador do futebol, recentemente auxiliar de Pep Guardiola no Manchester City, se diz arrependido de sua participação no processo que tornou idênticas sessões de treinamento de clubes da África do Sul ou da Noruega, exemplos citados por ele.

Como em 2018, o Brasil se despede finalizando mais e tornando o goleiro adversário um protagonista. Dessa vez, superioridade ainda mais evidente do que a de quatro anos atrás. Algo se quebrou no intervalo dos tempos da prorrogação. A reação ao golaço de Neymar gerou desequilíbrios, desde entradas de jogadores num ritmo distante do campo, passando pela saída de Éder Militão, um destaque positivo, até o incrível espaço dado ao fatal ataque croata, descrito ainda em seu início por Galvão Bueno e seu impressionante feeling como “a bola do jogo”.

Horas depois, a Argentina conseguiu ser ainda pior na arte de sustentar vantagens. Abriu dois gols graças ao brilhantismo de Lionel Messi, no passe para o gol de Molina, e à precipitação de Denzel Dumfries, no pênalti cometido sobre Acuña. Mas, lembre-se, a Copa de 2022 não admite desaforos. Pra lá dos nove minutos de acréscimos, o zagueiro Pezzella cometeu falta inacreditavelmente desnecessária e permitiu um dos momentos inesquecíveis do mês.

A frieza holandesa na jogada ensaiada para Weghorst, que já havia feito o primeiro, empatar. O jogo mental ficou totalmente aberto. A Argentina demorou para se estabilizar novamente. Os pênaltis preferiram o tango ao samba – até porque Lionel Messi abriu a disputa, ao contrário de Neymar, que, colocado para encerrar, nem sequer cobrou o seu, numa decisão difícil de ser compreendida.

Nesse futebol engessado de Lillo, mínimos detalhes, margens muito reduzidas, decidem a maioria dos confrontos mais importantes. São centímetros pra cá, milésimos de segundo pra lá. Um cartão. Um lapso, uma desatenção. O Brasil, a caminho do segundo hiato de 24 anos sem títulos mundiais, deve trabalhar para entender rapidamente por que essas minúcias têm favorecido, invariavelmente, o outro lado.

Árdua também será a missão de encontrar um substituto para Tite, o melhor treinador do país, e entender que seu legado de transformar a seleção brasileira num centro de conhecimento, com tecnologia e informações, precisa ser mantido.

*Alexandre Lozetti é jornalista e escreve no POPULAR sobre a Copa do Catar até o fim do Mundial