O brasileiro não teve sequer 24 horas para saborear a acrobacia de Richarlison. O voo mágico do centroavante distensionou um país, como se colocasse pingos nos is sobre quem somos e nos lembrasse de como reagir com inventividade à bola que escapa dos pés no domínio.

Em 1993, o genial Jô Soares pedia a convocação de Romário, craque de comportamento rebelde, e argumentava com o então técnico Carlos Alberto Parreira: é para ser o centroavante, não para se casar com sua filha.

Richarlison fez nove gols nos últimos sete jogos da seleção. São 19 no total.

Um deles, contra o Uruguai, nas Eliminatórias, foi dedicado aos amapaenses que estavam há duas semanas sem luz. Ele também se tornou embaixador de um programa de pesquisas da Universidade de São Paulo. Pediu aos brasileiros que tomassem vacina. Sustenta um hospital para pessoas carentes no interior paulista e um time de futebol na sua cidade, no Espírito Santo. Lamentou a diferença de abordagem das polícias em condomínios de luxo e favelas.

A força do voleio certeiro contra a Sérvia foi um bico em tudo que é ruim. Richarlison serve para ser atacante da seleção e serve também para se casar.

Na manhã seguinte, veio o golpe: Neymar e Danilo estão fora, no mínimo, da primeira fase.

A péssima notícia surgiu durante a vitória senegalesa sobre os anfitriões, a primeira africana. Enquanto houver Copa do Mundo, encaixam-se necessidades básicas entre um jogo e outro. Almoçamos depois de o técnico japonês aplicar um hadouken na Alemanha; mandamos e-mails encantados com os adolescentes espanhóis Pedri e Gavi; e, quando a coragem saudita sob o comando do ótimo francês Hervé Renard se transforma em zebra diante da favorita Argentina, o barulhinho da primeira latinha aberta estrala logo às nove da manhã.

É a.C. e d.C.

Desde que os pontas se tornaram protagonistas absolutos do sistema tático da seleção brasileira, Neymar foi desfalque quatro vezes. Em três delas, deu lugar a Philippe Coutinho, que não está no Catar. Seu substituto natural se tornou Rodrygo, aprovado em nova função no Real Madrid treinado pelo italiano Carlo Ancelotti.

O livro de Ancelotti, “Liderança tranquila”, está frequentemente sobre a mesa de trabalho de Tite no segundo andar da sede da CBF. São muitas afinidades entre eles. Na última viagem de observação, o auxiliar Cleber Xavier foi recebido com rara gentileza por Ancelotti. Visitou sua sala, foi ao campo, conversaram longamente.

Tite está à vontade para escalar Rodrygo no lugar de Neymar. Mas há outras possibilidades. Montar um time significa unir características, estabelecer compensações, criar links, projetar o adversário. Como atacar sem perder equilíbrio defensivo?

É possível que, no plano inicial desenhado pela comissão técnica para a fase de grupos, Vinicius Jr. fosse titular contra a Sérvia e reserva diante da Suíça, rival que exigiria a presença de um meio-campista a mais. Fred, no caso.

Acontece que Vinicius participou dos gols de Richarlison e de muitas ações ofensivas importantes na estreia.

Ao lado de Neymar, ele empresta à seleção criatividade, imprevisibilidade, drible. Não ter os dois talvez implique no risco de descaracterização da imagem que esse time se propõe a passar: a sintonia entre o que se entende por brasilidade no futebol e uma inegociável compreensão tática que exige sacrifícios defensivos.

Passa também pelo que será decidido sobre a lateral direita. Daniel Alves e Militão são opções. As mudanças obrigatórias têm peso considerável e podem fazer com que Tite opte por mexer o mínimo possível no que está consolidado.

As ausências do melhor jogador do país e de um lateral direito que há muito não tem substituto à altura são impactantes. E podem ser definitivas, o que transformaria a conquista do hexacampeonato num épico absoluto.

Que Tite possa encontrar uma solução tão deliciosa quanto a de Richarlison ao transformar um lance que parecia fugir de seu controle no gol mais bonito da primeira rodada da Copa.

*Alexandre Lozetti é jornalista e escreve no POPULAR sobre a Copa do Catar até o fim do Mundial