O árbitro Osimar Moreira será o responsável pela arbitragem do clássico entre Goiás e Vila Nova. Ele será auxiliado por Cristhian Passos e Hugo Corrêa. Os rivais se enfrentam pela 6ª rodada do Goianão, neste domingo (29), na Serrinha, a partir das 10h30.

Esse será o quinto jogo que o árbitro apita neste Goianão, o segundo clássico. Na 4ª rodada, Osimar Moreira comandou a arbitragem no empate por 2 a 2 entre Vila Nova e Atlético-GO. Esse foi o único jogo do time colorado que o árbitro trabalhou nesta edição do campeonato.

Osimar Moreira já apitou um jogo do Goiás neste Goianão, e foi na última quarta-feira (25). O árbitro trabalhou no empate entre Crac e o time esmeraldino, em Catalão.

A intenção da Federação Goiana de Futebol era de escalar um árbitro Fifa, mas não foi possível por causa da indisponibilidade do árbitro Wilton Pereira Sampaio, que vai apitar a Supercopa do Brasil entre Palmeiras e Flamengo, no sábado (28).

Confira a escala completa da arbitragem da 6ª rodada do Goianão 2023:

Jogos de sábado (28)

Atlético x Aparecidense – 16:00 – Antônio Accioly (Goiânia)

Árbitro: Victor Lucas Pereira

Assistentes: Tiego dos Santos e Jonny Kamenach

4º Árbitro: Renato Tomaz

Goiânia x Goianésia – 16:00 – Olímpico Pedro Ludovico (Goiânia)

Árbitro: Anderson Gonçalves

Assistentes: Edson Antônio e Matheus Galvão

4º Árbitro: Lee Harrison dos Santos

Grêmio Anápolis x Inhumas – 16:00 – Jonas Duarte (Anápolis)

Árbitro: Eduardo Tomaz

Assistentes: Tiago Gomes e Ricardo Prado

4º Árbitro: Rodrigo Silva

Jogos de domingo (29)

Goiás x Vila Nova – 10:30 – Hailé Pinheiro (Goiânia)

Árbitro: Osimar Moreira

Assistentes: Cristhian Passos e Hugo Correa

4º Árbitro: Rubens Paulo dos Santos

Anápolis x Iporá – 16:00 – Jonas Duarte (Anápolis)

Árbitro: Artur Morais

Assistentes: Bruno Pires (Fifa) e Danilo Bonifácio

4º Árbitro: Leandro Cardoso

CRAC x Morrinhos – 16:00 – Genervino da Fonseca (Catalão)

Árbitro: Jefferson Ferreira

Assistentes: Leone Carvalho e Márcio Marques

4º Árbitro: Roger Muller