Esporte Pâmela Rosa reaviva sonho de medalha olímpica após bi no Mundial de skate Quatro meses depois das Olimpíadas de Tóquio, a brasileira mostrou que permanece em condições de dominar o cenário internacional ao vencer o Super Crown, que tem o peso de um Campeonato Mundial

Para quem começou a acompanhar competições de skate a partir da febre gerada pelas Olimpíadas de Tóquio talvez ainda não estivessem claros os motivos pelos quais Pâmela Rosa, 22, chegou ao Japão como líder do ranking e maior favorita do Brasil a uma medalha no esporte. A não classificação da paulista de São José dos Campos à final da competição olímpica inicialmente foi um...