Esporte Pérez faz pole, Hamilton fica no Q1 e Mick bate forte nos treinos do GP da Arábia Saudita O GP da Arábia Saudita será realizado amanhã com largada às 14h (de Brasília)

Sergio Pérez, da Red Bull, vai largar na pole position, neste domingo (27), no GP da Arábia Saudita de Fórmula 1. O mexicano surpreendeu ao bater as duas Ferraris no fim do Q3 e anotou o melhor tempo com 1min28s200. Pérez fez a volta mais rápida em um treino classificatório que ficou quase uma hora parado devido a uma forte batida de Mick Schumacher, da Haas, no Q2....