Esporte Pérez lidera primeiro treino livre 'pula-pula' no GP de Fórmula 1 do Azerbaijão Mexicano cravou 1min45s476 em Baku. O primeiro treino livre também teve algumas bandeiras amarelas, mas sem acidentes.

Sergio Pérez, da Red Bull, foi o mais rápido, nesta sexta-feira (10), no primeiro treino livre do GP do Azerbaijão da Fórmula 1. O mexicano, que vem de vitória no GP de Mônaco, cravou 1min45s476 em sua melhor volta no Circuito Urbano de Baku. O top 3 ainda teve Charles Leclerc, da Ferrari, e Max Verstappen, da Red Bull. Lewis Hamilton, da Mercedes, foi o sexto mais r...