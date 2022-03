Esporte Público da semifinal no OBA é o maior do Goianão 2022 Estádio teve torcida única, e público pagante foi de 9.615 pessoas - o total foi de 10 mil torcedores. Também é o maior público da temporada do futebol goiano até agora

O público presente no Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), na noite desta terça-feira (22), é o maior do Campeonato Goiano 2022 até agora. A torcida do Vila Nova, única presente no estádio, esgotou os bilhetes e deu ao Tigre um público pagante de 9.615 pessoas - o total foi de 10 mil pessoas. Antes, o jogo da ida da semifinal que foi um clássico teve o maior públic...