Esporte Público do Accioly na ida da final é o maior do Goianão Foram 11.723 pagantes no estádio, com torcida única do Atlético-GO. Número é o maior do futebol goiano em 2022

O Estádio Antonio Accioly recebeu o maior público do Campeonato Goiano e do futebol goiano em 2022 na tarde deste sábado (26). A vitória do Atlético-GO sobre o Goiás por 1 a 0 teve, além das polêmicas de arbitragem, 11.723 torcedores pagantes. Antes, a vitória do Iporá sobre o Goiás por 3 a 2, na volta da semifinal, na Serrinha, era o maior público do ano, com&nb...