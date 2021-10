Esporte Países da Conmebol dizem que não disputarão Copa se ela ocorrer a cada dois anos Não houve adesão majoritária à mudança do ciclo do Mundial. Além da Conmebol, a Uefa se opôs fortemente à ideia

O Conselho da Conmebol se reuniu nesta quarta-feira (27), no Paraguai, e os países sul-americanos firmaram posição de não participarem da Copa do Mundo caso a Fifa leve adiante a ideia de organizar o torneio a cada dois anos. A manifestação das associações sul-americanas se dá apesar do recuo do presidente da Fifa, Gianni Infantino, de levar a ideia adiante de for...