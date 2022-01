Esporte Palmeiras é eleito melhor time do mundo em ranking da IFFHS Essa é a primeira vez que um clube brasileiro é o vencedor do Club World Ranking

Pela primeira vez na história, um clube brasileiro é o vencedor do Club World Ranking anual da IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol). O Palmeiras foi quem conquistou esse feito. O clube alviverde, que ficou em segundo no ranking de 2020, atrás do Bayern de Munique, conquistou a Copa Libertadores em 2021 e somou o maior número de pon...