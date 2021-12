Esporte Palmeiras anuncia a contratação do atacante Rafael Navarro, ex-Botafogo Jogador terminou a Série B como o atleta com mais participações em gols: foram 24 no total —com quinze gols e nove assistências

O Palmeiras anunciou, na tarde desta quarta-feira (22), a contratação do atacante Rafael Navarro, 21, destaque do Botafogo na Série B do Campeonato Brasileiro 2021. O jogador de 21 anos assinou contrato com o clube alviverde até o fim de 2026. Reforço para a linha atacante de raça? Também temos! ✍️ Rafael Navarro é o novo atacante do #MaiorCampeãoDoBrasi...