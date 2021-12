Esporte Palmeiras anuncia saída de Felipe Melo e fala em ídolo eterno Jogador cconquistou dois títulos da Libertadores (2020 e 2021), um Campeonato Brasileiro (2018), uma Copa do Brasil (2020) e um Campeonato Paulista (2020) com a camisa alviverde

O Palmeiras anunciou na tarde deste sábado (4) a saída do volante Felipe Melo, 38, do clube. O anúncio foi feito por meio de uma carta de agradecimento e um vídeo publicados no site oficial. Um capitão que honrou nossas cores e enfrentou a dureza do prélio com alma e coração! 🐷 Obrigado por tudo, @_felipemelo_! A história que você construiu aqui será se...