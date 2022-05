Esporte Palmeiras bate Emelec, iguala recorde e segue 100% na Libertadores Time paulista bateu os equatorianos por 1 a 0, com gol do volante Danilo, que foi convocado para os amistosos da seleção brasileira em junho

O Palmeiras não goleou como sempre vinha fazendo na Libertadores. Mas venceu o Emelec (Equador) por 1 a 0, com gol de Danilo, nesta quarta-feira (18), seguiu 100% na Libertadores —o único do torneio— e tornou-se o melhor ataque da fase de grupos da história da Libertadores, empatado com o River Plate (ARG) de 2020: 21 gols. Desse modo, segue firme em seu objetivo de ter...