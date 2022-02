Esporte Palmeiras busca empate contra o Athletico e decide Recopa em casa Jogo de volta será no dia 2 de março, no Allianz Parque. Não há mais o gol fora de casa como critério de desempate

Com um pênalti convertido no minuto final da partida, o Palmeiras buscou um empate por 2 a 2 contra o Athletico-PR nesta quarta-feira (23), no jogo de ida pela Recopa Sul-Americana. No confronto que opõe o campeão da Libertadores contra o vencedor da Copa Sul-Americana, a definição de quem ficará com a taça ficou para a partida de volta, no dia 2 de março, no All...