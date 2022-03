Esporte Palmeiras conquista Recopa, e Abel entra em seleto grupo com quarto título Foi o quarto troféu empilhado pelo técnico português desde sua chegada ao Brasil. Ele é bicampeão da Libertadores (2020 e 2021) e vencedor da Copa do Brasil (2020)

Abel Ferreira já estava entre os treinadores mais vitoriosos da história do Palmeiras, mas alcançou na noite de quarta-feira (2) novo patamar dentro do clube. Com a conquista da Recopa Sul-Americana, superando o Athletico-PR na decisão, ele passou a ser o quarto técnico com mais títulos no comando do time alviverde. No confronto que opõe o campeão da Copa Libert...