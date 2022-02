Esporte Palmeiras deixa CT rumo ao Mundial com festa e 'mar verde' O voo fretado para os Emirados Árabes decola às 13h. A chegada prevista em Abu Dhabi é às 4h da manhã (de Brasília) desta quinta-feira (3)

O Palmeiras iniciou nesta quarta-feira (2) sua trajetória em busca do título do Mundial de Clubes. Os torcedores do clube alviverde lotaram o cerco formado na Av. Marquês de São Vicente, na zona oeste de São Paulo. O número de aficionados foi tão grande que quase chegou à frente do CT do São Paulo, que fica a poucos metros da Academia de Futebol. A #FamíliaP...