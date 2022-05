Esporte Palmeiras derrota Juazeirense e avança na Copa do Brasil Time alviverde volta a sofrer contra equipe baiana, mas conquista vitória e está classificado à próxima fase

O Palmeiras teve muito mais dificuldade do que se poderia imaginar diante de uma equipe da Série D, mas conseguiu a classificação na Copa do Brasil nesta quarta-feira (11). Com gols de Danilo e Raphael Veiga, o time repetiu o placar do jogo de ida, venceu por 2 a 1 e está nas oitavas de final.O clube ainda não sabe qual será seu adversário na próxima fase, que será definido...