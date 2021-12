Esporte Palmeiras disputa Mundial de Clubes de 2021 em condições melhores Torneio vai ser realizado de 3 a 12 de fevereiro de 2022, nos Emirados Árabes, dois meses depois da final da Libertadores deste ano

Pelo menos na teoria, o Palmeiras chega para o Mundial de Clubes da temporada de 2021 em melhores condições em relação à passada. No torneio disputado no Qatar, em fevereiro deste ano, o time ficou com a quarta posição, a pior já obtida por um sul-americano. "A gente estava no limite físico e mental. Aquilo foi desumano", queixa-se Felipe Melo. Por causa das restri...