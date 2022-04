O Palmeiras conquistou neste sábado (23) a primeira vitória nesta edição do Campeonato Brasileiro - e foi por 3 a 0 sobre o Corinthians, na Arena Barueri. Com dois gols praticamente idênticos antes do 20 min do 1º tempo, e outro em bela jogada de Dudu no 2º, o Alviverde de Abel Ferreira garantiu os três pontos e chegou a cinco na tabela.

O Palmeiras já era melhor quando abriu o placar, aos 14 min de jogo, com gol de cabeça de Gustavo Gómez após cobrança de escanteio de Raphael Veiga. Veiga repetiria a cobrança tecnicamente perfeita do primeiro gol quatro minutos depois, aos 18 min, e desta vez foi Rony quem se antecipou à defesa do Corinthians para ampliar.

Aos 25 min da segunda etapa. Zé Rafael ganhou disputa de bola praticamente na entrada da área do Palmeiras e avançou com ela, livrando-se de dois adversários antes de lançar Dudu, que bateu com perfeição de esquerda.

Sem pontuar, o Corinthians estaciona em seis e, em termos numéricos, não tem muito a se preocupar no Brasileiro, cuja liderança ainda ocupa, por critérios de desempate. Mas o futebol do time misto escalado por Vítor Pereira deixou a desejar. O Corinthians jogou sem Cássio no gol, poupado com sintomas gripais --Matheus Donelli foi o substituto.

Desde sexta-feira (22), o Corinthians não divulga informações sobre o time em redes sociais, tampouco concede entrevistas. O "apagão" faz parte de uma campanha para combater as fake news e a desinformação. A torcida, entretanto, reclamou de ficar no escuro.

Os dois times voltam a campo no meio de semana pela Libertadores, torneio em que vivem situações muito diferentes. O Palmeiras lidera seu grupo, após duas vitórias e deve encarar o Emelec (EQU) com seus reservas, na quarta (27), em Quito. Os Alvinegros, com apenas um ponto, certamente terão força máxima na terça-feira (26), contra o Boca Juniors (ARG), na Arena Corinthians

FICHA TÉCNICA

Palmeiras: Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo (Kuscevic) e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga (Atuesta); Dudu (Mayke), Rony (Wesley) e Gabriel Veron (Rafael Navarro). T.: Abel Ferreira

Corinthians: Matheus Donelli, Rafael Ramos, João Vitor, Raul Gustavo e Lucas Piton; Du Queiroz, Maycon (Renato Augusto) e Paulinho; Mantuan (Adson), Júnior Moraes (Jô) e Róger Guedes (Willian). T.: Vítor Pereira

Estádio: Arena Barueri, em Barueri (SP)

Horário: 19h (de Brasília) deste sábado (23)

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa/RS)

Auxiliares: Rafael Alves e Michael Estanislau ambos do RS

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro - RN

Gols: Gómez, aos 14 min, e Rony, aos 18 min do 1º tempo. Dudu, aos 25 do 2º (PAL)

Cartões Amarelos: Maycon e Piton (COR)