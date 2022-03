Esporte Palmeiras e Athletico decidem Recopa no Allianz Parque É a segunda vez de cada equipe na Recopa Sul-Americana. O Palmeiras disputou o título no ano passado, mas acabou superado pelo Defensa y Justicia. Já o Athletico-PR perdeu para o River Plate em 2019

Depois de empatar em 2 a 2 no jogo de ida, na Arena da Baixada, Palmeiras e Athletico-PR decidem nesta quarta-feira (2), às 21h30, o título da Recopa Sul-Americana, no Allianz Parque, em São Paulo. O jogo deve ter o maior público no estádio neste ano. Mais de 28 mil ingressos já haviam sido vendidos até a manhã desta terça (1º). Até o momento, a partida com maior ...