Esporte Palmeiras e Fortaleza empatam em jogo finalizado por falta de luz Segundo os responsáveis pelo estádio, houve um apagão geral que deixou toda a região da Arena Castelão às escuras

Em um jogo morno, onde as defesas levaram a melhor sobre os ataques, Fortaleza e Palmeiras empataram sem gols na noite deste domingo (10), em Fortaleza. Assim, o time paulista perdeu a oportunidade de abrir três pontos para o vice-líder. Com 30 pontos, o time segue na ponta do Campeonato Brasileiro, mas vê o Corinthians logo atrás com 29. Já o Fortaleza vê seu calvário a...