Palmeiras faz melhor temporada em 20 anos e mira marca da Segunda Academia

Após vencer o Cerro Porteño, do Paraguai, por 3 a 0, na quarta-feira (29), e abrir vantagem nas oitavas da Libertadores, e Palmeiras vira a chave e se prepara para enfrentar o Athletico-PR, neste sábado (2), no Allianz Parque, em São Paulo (SP), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time alviverde é líder da Série A, com 29 pontos em 14 partidas -nas quais soma o...