Pela quinta edição seguida, o Palmeiras está nas quartas de final da Libertadores. O time alviverde, que podia perder por até dois gols de diferença, venceu o Cerro Porteño (Paraguai) por 5 a 0, nesta quarta-feira (6), para carimbar seu passaporte e seguir em busca de seu quarto título na competição, o terceiro seguido.

Rony começou o banco, mas deu um espetáculo. O maior artilheiro do Palmeiras na competição, agora com 17 gols, fez três gols e, enfim, acertou sua tão sonhada bicicleta, que fechou o placar.

O Palmeiras, dono da melhor campanha, vai enfrentar o Atlético-MG, repetindo o duelo de 2021, só que uma fase antes, dessa vez nas quartas. Ao contrário do ano passado, também, o time alviverde vai decidir a vaga em casa, por ser dono da melhor campanha na competição.

O time alviverde chega agora a oito jogos de invencibilidade em seu estádio, pela Libertadores. E, com nove, torna-se o time com mais vitórias seguidas na História do torneio, superando recorde do Peñarol, de 1966.

O Palmeiras abriu o placar aos 36 minutos do primeiro tempo. Raphael Veiga cobrou escanteio para trás, recebeu a devolução e cruzou da ponta direita. Em disputa pelo alto contra Gustavo Gómez, Samudio tentou afastar e acabou cabeceando contra o próprio gol.

O time voltou muito melhor para o segundo tempo e ampliou o placar para transformar o jogo em uma goleada. Aos 28 minutos, Rony fez o segundo, após passe de Mayke. Um minuto depois, foi a vez de Rony dar assistência para Breno Lopes balançar a rede.

Aos 33 minutos, um gol paraguaio, mas novamente do elenco alviverde: Wesley cobrou o escanteio e Gómez, sozinho, fez o quarto. E para completar o show de Rony, o camisa 10, enfim, acertou sua tão sonhada bicicleta e fez 5 a 0.

O Palmeiras começou desatento e descompactado. E só foi melhorar aos 34 minutos do 1º tempo, quando Rony entrou em campo, devolvendo ao time sua característica de jogo habitual. Ao abrir o placar, o time ganhou confiança e poderia ter feito mais gols.

O Cerro Porteño, por sua vez, veio para fazer um jogo digno. Mesmo muito atrás no placar agregado, não se lançou ao ataque e parecia jogar por uma bola, muito embora precisasse de no mínimo duas para levar o jogo para os pênaltis. Atrás no placar, mudou um pouco sua postura, mas nada fez que resolvesse seu problema. E ainda viu o time alviverde ampliar a diferença.

PALMEIRAS

Weverton; Mayke, Gómez, Luan e Piquerez; Danilo (Kuscevic),,Gabriel Menino (Zé Rafael) e Raphael Veiga (Atuesta); Dudu (Breno Lopes), Navarro e Wesley Técnico: Abel Ferreira.

CERRO PORTEÑO

Jean; Rodríguez, Riveros,Patiño e Espínola; Aquino, Piris da Motta (Damian), Carrascal e Galeano (Gavillan); Aquino (Nogueira), Samúdio e Moreno (Oviedo). Técnico: Chiqui Arce

Estádio: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Público: 37.431 pagantes

Renda: R$ 2.986.884,55

Árbitro: Patricio Loustau (ARG)

Assistentes: Juan Belatti (ARG) e Facundo Rodriguez (ARG)

VAR: German Delfino (ARG)

Cartões Amarelos: Rony, Gabriel Menino e Danilo (PAL); Patiño (PAL)

Gols: Samudio (CER), contra, aos 37'/1º; Rony (PAL), aos 27', Breno Lopes (PAL), aos 29', Gustavo Gómez (PAL), aos 32', e Rony (PAL), aos 37'/2ºT.