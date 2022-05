Esporte Palmeiras goleia Deportivo Táchira com três de Scarpa e bate recordes na Libertadores Agora, o time paulista aguarda o sorteio, que acontece nesta sexta-feira (27), para saber quem enfrenta nas oitavas de final.

O Palmeiras de Abel Ferreira continua fazendo história. Na noite desta terça-feira (24), o clube alviverde se tornou o time com a melhor campanha e com mais gols marcados na história da fase de grupos da Libertadores ao vencer o Deportivo Táchira, da Venezuela, por 4 a 1, no Allianz Parque. Os gols do jogo foram marcados por Gustavo Scarpa (três vezes) e Rony. Gutiérrez d...